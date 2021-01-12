瓦城泰統集團旗下中式料理品牌-時時香SHANN RICE BAR主打創意中式料理。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

這一小鍋、燒肉同話每逢用餐時段皆大排長龍等待入座。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

譽為高雄神級鍋物品牌-星野肉肉鍋先切肉盤與新鮮海鮮吃的超滿足。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區每年吸引遊客千萬人次造訪，知名餐飲《添好運》、《時時香SHANN RICE BAR》、《十二月粥品》紛紛趕在農曆年前插旗麗寶Outlet，還有眾多多國餐飲料理更是深受饕客喜愛，麗寶已成為美食匯集商場，稱霸全台Outlet。

麗寶樂園渡假區位於國道1號、3號、4號下交流道5分鐘即可抵達，瞄準南來北往國道休息站服務模式與疫情下的國旅商機，每年湧入遊客超過1000萬人次，國內知名餐飲和億生活集團旗下摘星美食《添好運》、瓦城泰統集團中式料理《時時香SHANN RICE BAR》、《十二月粥品》紛紛趕在農曆年前進駐麗寶，開設中部Outlet首店。

麗寶Outlet表示，豆腐集團韓式料理品牌《涓豆腐》、《韓姜熙的小廚房》、越式美食《飛機河粉》，統一集團《星巴克》、《多拿滋》、《Cold Stone》，這一鍋集團《新這一鍋麗寶殿》、《這一小鍋》、《燒肉同話》眾多美食餐廳，更是深受消費者及饕客喜愛，未來將持續強化餐飲軟食力，提供更多元、豐富用餐需求，稱霸全台Outlet商場。

麗寶Outlet指出，近年國人對於美食要求越來越精緻且多元，看準這股美食商機，麗寶Outlet開幕至今，全館餐飲品牌佔比從2成增長近3成，更是佈局來自世界各國餐飲料理品牌，滿足饕客挑剔的味蕾，用舌間環遊世界。

喜愛港式小點、現蒸點心消費者，可選擇連續11年摘星的米其林美食《添好運》、獨家港式廚藝結合海鮮料理的《港點大師》；重口味限定，香辣帶勁的韓式料理《涓豆腐》、《韓姜熙的小廚房》；肉食主義者也可品嘗《燒肉同話》、《明月館》，放在烤盤上滋滋作響的肉片，搭配一口美生菜、泡菜，絕對滿足；《桀壽司》、《はま壽司Hama壽司》主打精緻豐富的日料，食材新鮮直送，絕對大飽口福；正餐、下午茶時光都適合的《莫凡彼》推薦排餐、義大利麵、燉飯，經典歐式料理，整點還能欣賞斥資千萬的水舞燈光秀，《DAY BY DAY》則提供招牌厚煎吐司、舒芙蕾等創新料理，搭配窗外獨特的星巴克鐘樓，彷彿到義大利小鎮悠閒渡假。

由於近日冷氣團、寒流陸續發威，火鍋、燒烤人氣飆升，從一個人也能開鍋的《這一小鍋》，主打個人鍋物，現切肉品，到豪華海鮮拼盤通通都有，白飯、飲料隨你喝，絕對物超所值，多人聚餐，也可以選擇《新這一鍋麗寶殿》，招牌的麻辣鍋、獨家的鳳凰回巢鍋都是老饕必點，店長推薦的千張豆腐紙、神仙牛肉，篆書棋盤式的盛味綜合丸，好吃又好拍，自助吧更是全面升級，超過20種飲品、霜淇淋吃到飽，還可以自行加入Q彈珍珠，隨自己喜愛添加的珍珠奶茶，絕對是家人朋友歡聚首選。

另外，愛嘗鮮的饕客一定不能錯過，來自高雄的神級鍋物《星野肉肉鍋》，超過12種湯頭選擇，最低398元就能享用吃到飽，多種新鮮食蔬外，更增加冰品、甜點、水果等無限取用，更特別引進全台獨家專業棉花糖機，讓大人小孩親手DIY製作復古甜點，吸睛又美味。

麗寶Outlet表示，配合中央流行疫情指揮中心，44個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度會發出警告聲，並要求全程佩戴口罩、酒精消毒雙手後才可入內，亦加派人員於館內提醒勸導消費者，為消費者的健康把關，全場域防疫滴水不漏，持續打造安心、安全購物環境。

(中時 )