位在市中心的員林三和公園地下停車場工程，將同步興建地上2層的活動中心、日照據點。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在市中心的員林三和公園地下停車場工程，將同步興建地上2層的活動中心、日照據點。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣史上最大立體停車場興建工程，包括彰化火車站後站停車場、彰化市延平公園與員林市三和公園2座地下停車場，接納入前瞻計畫，總計將提供近900個汽車停車位，預計今年中陸續動工，2023年可陸續啟用。

由彰化市公所完成統包工程發包的後火車站停車場，目前執行進度最快，已在設計規畫中，將興建地下1層、地上4層，可停放汽車位317席、機車位597席，總經費3.7億元，完工後由彰化市公所營運管理；公所表示，後站停車場未來將結合鐵道意象，並串聯鐵路高架化後區域，預計今年中動工。

緊鄰曉陽商圈、大埔商圈，和彰基、秀傳兩大醫院的彰化市延平公園地下停車場，則斥資4.3億餘元，施工採全開挖，興建地下2層，共304席汽車、205席機車停車格，完工啟用後由縣府營運管理。

工務處運輸管理科長許僅宜表示，延平公園佔地5千多坪，原有200多棵喬木因過度密集生長，造成光線不足、偏陰暗，未來將全面改造為全齡化的友善公園，設置新式遊具共融式兒童遊戲場、陽光大草坪，可野餐、辦親子音樂會與假日市集，串聯人行步道、活動廣場，讓民眾有更大休憩空間。

而位在市中心的員林三和公園，周邊有崇實高工、大同國中和員林警分局，總工程經費3.4億餘元，將興建地下2層248席汽車停車場、地上2層活動中心和日照服務據點，地面有機車、腳踏車停車格，並保留綠地設置友善休憩景觀公園，並有兒童遊憩區，未來將由員林市公所營運。

(中時 )