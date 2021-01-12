歐股在周一下跌後，周二開盤穩定上漲。投資人關注接下來數日的企業財報公布，以及即將上任美國總統的拜登計畫的財政刺激。

周二泛歐Stoxx 600指數漲0.66點或+0.16%，為409.07點。石油天然氣股、旅遊休閒股分別上漲逾1%。

投資人在對於上周高漲的個股，在周一計入獲利。上周美民主黨在參院險勝，獲得控制權。投資人預期刺激方案不再卡關。

市場預期美國原油庫存減少，油價會反彈。主要石油股，英國的BP、荷蘭皇家殼牌(Shell)、法國的道達爾(Total)皆上漲。

丹麥船運公司快桅(Maersk)上漲2.8%。證券商Berenberg上調該公司為買進，稱運費價格驅動其獲利動能，可預見股價走高。

瑞典線上遊戲商Kindred上漲5%。該公司報出第四季強勁業務動能。

雷諾汽車上漲1.5%。雷諾指出，公司今年的訂單水準高於2019年。

(時報資訊)