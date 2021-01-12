倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日震盪拉回，終場下跌56.6點，跌幅0.36％，收在15,500.7點；櫃買指數亦同步下跌2.71點作收，跌幅1.43％，收在186.18點；三大法人進出方面，外資續賣64.31億元，投信續買34.86億元，自營商續賣36.73億元，惟外資法人於台指期買超354口多單，累計淨空單部位為19,201口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股12日走勢震盪，盤中一度下挫136點，除因大盤已累積不少漲幅外，加上盤中驚傳本土案例再現，連帶使美德醫療-DR、恆大、康那香、南六、毛寶、熱映、寶齡富錦、亞諾法、高端疫苗、國光生等防疫概念股復活。

不過，除原先5G、人工智慧、資料中心等產業穩步上揚外，電動車、塑化、鋼鐵等產業逐漸走出景氣谷底，內外資法人預期上市櫃公司獲利可望成長15～20％，股市可望持續上演「金牛」行情。摩根士丹利證券更指出，台股挾獲利上升、充沛流動性與疫情控制得宜三大優勢，評價仍具調升空間，給出16,500點的高點預期，緊追里昂證券的16,800點，兩大外資聯手開示，台股攻「萬六」號角響起。

個股方面，本周納入投資組合的台積電，預估全年獲利上看逾2股本，外資圈持續調高目標價，配合趨勢走多、內外資法人心態積極偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有上漲機會。

選股方面，除航運、鋼鐵類股，由於漲幅已大，短線不建議過度著墨外，風電、太陽能等綠能產業，在政策全力扶持下，逢低值得留意。而2021年主軸，將落在AI、5G及電動車等題材。

(工商 )