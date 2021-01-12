2021金門馬拉松因疫情停辦，縣府12日起在尚義機場設置專屬諮詢櫃台，提供仍按原定行程來金的跑者相關諮詢服務。

觀光處長丁健剛表示，縣府在宣布2021金門馬拉松停辦後，即刻邀集「金門縣旅館商業同業公會」及「金門縣民宿旅遊發展協會」代表，說明將對相關行業衝擊減至最低的因應措施，包括針對成功報名2021金門馬拉松的跑友們，規畫以每人發放4張面額1000元的住宿券（限制金門地區合法旅宿使用），讓跑友選擇如期或在疫情緩和後來金門，在2021年12月15日前均可使用，期能達到降低疫情風險，且觀光產值不變之效益。縣府也將向金門縣議會爭取編列住宿券預算，府會協力給予觀光產業最大支持。

丁健剛說明，考量仍有部分跑者在縣府公布馬拉松取消後，仍按原定計畫前來金門旅遊，縣府也自12日起至18日於金門機場旅遊服務中心(i-center)旁設立諮詢櫃台，由工作人員現場核對報名資料，確認屬已完成報名的跑者開立臨時住宿券，收到臨時住宿券之業者可協助跑者折抵最高4000元房費，每位報名跑者限領1次。未領取臨時住宿券之跑者資料，後續統一寄送到府，也可減少民眾舟車勞頓之苦。

縣府也與航空業及觀光旅遊業等相關產業完成洽談並取得最佳方案，提醒民眾機票部分於1月14日前向航空公司提出退費申請。

相關QA可至金門馬拉松官網或觀光處官網查詢，或電話洽詢。有關馬拉松報名退費、紀念品發送等大會事務可電洽082-325630分機62492，有關住宿券發送及使用方式可電洽082-318823分機62715。

(中時 )