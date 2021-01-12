冬季連日天候欠佳、路面濕滑，用路人多以自駕車輛上路，新北市淡水、三芝地區109年10月至12月各類交通事故較去年同期增加。經分析主要肇事原因以「轉彎未依規定」、「超速」、「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「行人違規」及「酒後駕車」等項目居多，為防制事故發生，淡水警分局除提升見警率外，也針對易肇事路口展開交通大執法。

淡水警分局表示，根據統計資料顯示道路交通事故件數約有6成發生於路口，其中淡水地區又以主要交通幹道的「中正東路2段與八勢一街口」、「民權路與民族路口」、「民權路與自強路口」位居肇事路口前三名，為守護路口安全並提醒用路人小心駕駛、遵守交通規則，淡水警分局加強交通執法，以維護交通秩序。

針對路口易違規項目，如「轉彎未依規定」依據道路交通管理處罰條例處罰鍰新臺幣600元至1,800元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」處罰鍰600元至5,400元，「超速」處罰鍰1,200元至2,400元，另行人行經路口時也應遵守交通號誌，以避免事故發生及誤傷荷包。

淡水警分局呼籲，為維護路口安全，警方除持續交安宣導外，並落實稽查取締，請駕駛人及行人在行經路口務必遵守交通規則，注意停讓規定，共同營造安全的用路環境。

(中時 )