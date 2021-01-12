陽明山水牛又1死 小牛眼口鼻出血 慘死鐵絲網旁（翻攝 臉書／為牛請命-巡牛志工隊）

台北市陽明山野生水牛再傳死亡事件，今日（12日）有巡山志工於竹篙山南邊界發現一頭死亡小牛，屍體眼口鼻都出現冒血情況，與過去因營養不良死亡或凍死案例的外觀明顯不同。台北市動保處明將派員至現場查驗釐清死因，目前初判可能為鳥啄或其他動物咬傷。

12日趁天氣放晴，巡山志工上山巡視陽明山上野牛健康情況，卻在竹篙山南邊界出口附近鐵絲網內20公米處，發現一頭小牛屍體，四肢僵硬，嘴部微開、眼睛口部滿是鮮血，除了通報陽明山國家管理處，同時將照片PO網。

有關心水牛的網友推測，小牛可能是沿著流刺圍網欲尋出路，最終仍體力不支倒下，也有網友稱這是「瀰漫性出血症狀」，應非受到寒流影響凍死，但也明顯與過去案例不同。網友們紛紛留言喊話有關單位盡速調查死因、並再次呼籲陽管處拆除刺網。

據《自由時報》報導，陽管處已通報北市動保處，後續將由動保處邀集相關人員進行檢驗，關於小牛眼口鼻冒血情況，初步看來不排除是遭鳥啄或其他動物啃咬所致。今年陽明山已有3頭水牛死亡，從去年累計至今共38頭。

(中時新聞網)