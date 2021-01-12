OPPO宣布在台上市Reno 5與5 Pro，挾著Reno 4系列的銷售佳績，OPPO台灣總經理施晃嘉期許5與5 Pro能繼續坐穩台灣5G Android手機銷售冠軍，對於台灣5G滲透率，他認為，如果台灣電信業者像現在一樣未積極導入5G低資費，5G滲透率也不會快速成長。

OPPO在2020年8月在台開賣Reno 4與4 Pro，兩款皆採用高通驍龍765G處理器，前者價格正好落在5G中高階機種主流價位的兩萬元以下，OPPO並在9月開賣有全台最便宜5G手機之稱的Reno 4Z，是台灣首款搭載聯發科天璣800的手機，讓OPPO在9、10月連續兩個月蟬聯台灣5G手機銷售冠軍，即使iPhone 12系列在11月搶下台灣5G手機銷售王之後，OPPO仍是11月Android陣營5G手機銷售冠軍。

Reno 4系列在台創下銷售佳績後，OPPO宣布在台上市Reno 5與5 Pro，Reno 5系列主打包括AI美顏在內的各種AI錄影功能強化，Reno 5沿用Reno 4的高通765G處理器，四鏡頭組合的主相機中，只有廣角主鏡頭升級，改變比較大的則是5 Pro，主相機改為與Reno 5相同之外，處理器也改用聯發科天璣1000。

由於Reno 5系列的硬體升級幅度不多、改變多在軟硬體整合，Reno 5建議售價為14990元，比Reno 4便宜3000元，Reno 5 Pro建議售價為20990元，則是目前市面上第一款售價超過兩萬元的聯發科天璣1000手機，即便仍比Reno 4 Pro少了3000元，可是比起使用天璣800的Reno 4 Z足足貴了8000元。

施晃嘉表示，看好Reno 5系列多項AI功能，以及消費者感受度提升，他期許Reno 5系列能接棒Reno 4系列、成為Android陣營最熱賣的5G手機手機品牌業者，另外，在台灣5G滲透率與手機市場發展方面，施晃嘉表示，5G滲透率要再提高，資費就要再降低並且搭配售價更低廉的5G手機，現在台灣市場8000元以下價位帶都是4G手機，如果8000元以下價格帶出現5G機款，搭配電信資費，有望進一步提升滲透率，但是這要看電信業者什麼時候才打算將5G資費朝向999元以下推進而定。

(工商 )