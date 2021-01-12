外商銀行財富管理團隊綜結發現，2020年有留在投資理財的客戶，「都有一個豐收的年」，從高收債配置、到台股基金交易，甚或美元計價的海外金融商品，在財管理專協助布局下，輕鬆達到理財的本意，「成功理財，客戶的目標之一是『退休』！」渣打銀行財富管理主管陳太齡12日表 示，為了退休而進行理財規劃，已不分資產部位大小、年齡多寡，銀行財管的責任就是要幫助客戶完成心願。

新冠疫情發生以來，全球持續「更低」利率環境，渣打銀行慎重建議投資人應重新檢視投資部位，在充分考量相關風險後從低利率的環境中尋求收益標的，針對退休目的的理財更需全方位規劃，兼顧投資與保障。

陳太齡指出，經歷2020年的市場波動，投資人紛紛將焦點轉向更長期穩健的投資報酬，尤其多數台灣人以退休生活為首要理財目標，渣打銀行建議及早規劃，不僅可利用長期效果抵抗通膨影響，更可因應市場變化或個人需求及早調整。

為能讓理專更理解客戶的需求，渣打銀行與臺灣大學合作，量身打造專業課程進行渣打銀行人員培訓，內容融入了解人口趨勢與高齡長壽風險、退休目標與需求分析等，讓退休規劃更貼近客戶需求；完成培訓後的渣打退休規劃專家，將駐點於全台各分行，攜手與客戶關係經理、投資專家、保險專家、外匯專家等渣打專業團隊，在第一線協助客戶開啟美好退休規畫之路。

對於還不是渣打銀行的客戶、又想要透過數位平台自己試算，陳太齡指出，渣打銀行的「渣打優先退」退休規劃諮詢，提供線上互動式試算，協助客戶檢視理想退休資金缺口，並根據個人投資屬性，結合多元產品與專家團隊服務，打造完善規畫方案，逐步向達成退休目標邁進。

(工商 )