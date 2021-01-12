由於鐵礦石價格不斷飆漲，帶動澳洲近期大宗商品價格走高，結果澳元也不斷上揚。對此，澳洲專家表示，澳元升值，會抵消澳洲商品出口的價格優勢，長期下來將不利於貿易經濟的增長。

大陸《金十數據》報導，市場最新消息指出，澳元自去年3月份探底至55.11美分以來，已實現連續9個月上揚，漲幅高達41.8%。而澳元升值的原因，主要歸功於近期大宗商品價格不斷走高，以鐵礦石為例，根據澳媒數據顯示，2020年鐵礦石價格一度達到176.45美元/噸，創下歷史新高。

報導指出，針對鐵礦石價格高漲的原因，可能是因為澳洲想要通過提高鐵礦石價格，從大陸買家處賺取更多利潤，以彌補該國對大陸商品出口的損失。 但令澳洲沒想到的是，如今該國經濟已經開始遭到鐵礦石漲價的「反噬」了。

至於澳元升值為什麼會對澳洲經濟的增長產生不良後果？BIS Oxford Economics澳洲首席經濟學家亨特（Sarah Hunter）指出，澳元升值，會抵消澳洲商品出口的價格優勢，長期下來將不利於貿易經濟的增長。

報導並提到，如果大宗商品的價格繼續維持高位，那麼澳元可能進一步走高，而根據澳洲西太平洋銀行（Westpac）的預測，到了2021年底，澳元兌美元匯率將達到83美分。這無疑也會使澳洲的經濟「雪上加霜」。

(中時新聞網)