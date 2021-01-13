蔣故總統經國先生逝世33周年 馬英九赴頭寮謁陵｜2021.01.13

今（13）日是已故總統蔣經國逝世33週年，前總統馬英九上午到桃園大溪謁陵、追思，除肯定蔣經國對台灣民主的付出，也批當今執政者讓台灣掀起一股反民主的逆流，不僅在國際上的競爭力被邊緣化，且新威權主義興起，民選獨裁正毀壞民主憲政，黨意碾壓民意，樹立最壞榜樣。

馬英九在臉書表示，經國先生是一位公認的傑出領袖，中華民國行憲以來歷任總統的民意調查，經國先生的評價總是排第一名，證明他確實非常受人民愛戴。

蔣經國執政時期（1972-78，行政院長；1978-88，總統），是台灣走向現代化與民主化的關鍵年代。馬英九細數蔣經國的貢獻，推動十大建設，大幅提升台灣的競爭力；解除戒嚴、推動政治改革，加速臺灣民主化的步伐；開放大陸探親，跨出兩岸和解的第一步；勤政愛民，端正臺灣政風，樹立起讓人永難忘懷的典範。

馬英九指出，經國先生生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結了威權時代，打下台灣的民主基礎，但如今台灣已民主化33年、直選總統已經7次，卻在執政者的帶頭下，掀起一股反民主的逆流。

馬英九批評，因為意識形態，區域經貿整合受阻，台灣的競爭力不斷被邊緣化；因為選舉操弄，兩岸關係空前惡化，台灣安全受到威脅；新威權主義興起，民選獨裁正毀壞台灣的民主憲政；黨意碾壓民意，用人唯親家天下，樹立最壞榜樣。

(中時新聞網)