醫師染疫全院普篩 採檢地點與民眾分開 10:142021/01/13 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全院員工採檢的地點為醫院後棟，與民眾的戶外採檢區分開。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部某醫院爆發醫師及護理師染疫，該院為防止疫情延燒，從12日晚間開始進行全院普篩，採檢位置並非民眾採檢的戶外組合屋，而是在醫院後棟。 院方12日呼籲同仁，近期切勿出入公共場所，吃飯時間也需錯開，若有必要需設隔板，同仁需維護自身健康管理，若有體溫異常或感冒症狀，需告知單位主管，另如有居家隔離者須遵守法律規範，於12日起陸續將進行全員普篩，若全院員工無確診，醫院將採分區收新病人。 東元醫院引進雙鏡聯合碎石術 照顧新冠病患醫師確診 感染科權威黃立民直言關鍵破口 (中時 ) #普篩 #採檢 #全院 #醫師 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林為洲爆身體出狀況 已住院做新冠肺炎篩檢 07:462021/01/13 政治 染疫醫再傳增2賣場足跡 桃園衛生局不否認 09:142021/01/13 生活 首例醫師染疫 傳染護理師 桃園某醫院 驚爆院內感染 病人只出不進 暫不封院 04:102021/01/13 焦點要聞 染疫醫記錯了 沒去大江購物中心 04:102021/01/13 焦點要聞 醫護染疫台灣仍沒疫苗 孫大千：究竟是東洋無能 還是政治力介入 08:222021/01/13 政治 鄭文燦宣布 機關尾牙全停辦 04:102021/01/13 焦點要聞 北部醫院驚見院內感染 民眾看病5招自保 08:472021/01/13 生活 熱門股－亞諾法 外資加持價量揚 04:102021/01/13 證券．權證 防院內感染 侯友宜下令落實醫院查核 09:152021/01/13 政治 華育生殖醫學中心 推女性AMH檢測 04:102021/01/13 證券．權證 染疫醫足跡遭獵巫 醫護粉專直呼「可憐啊」：這樣誰願意賣命 00:452021/01/13 生活 生活熱門新聞 確診醫護情侶足跡 陳時中爆2地點沒戴口罩 - 生活 北部醫院爆醫師染疫 今早院內這景象令人超意外 - 生活 醫師染疫！當事醫院遭爆一般門診、新冠檢疫混一起 陳時中回應 - 生活 足跡之亂1》染疫醫再傳增2賣場足跡 桃園衛生局不否認 - 生活 不斷更新》染疫男醫足跡曝 桃園星巴克和振宇五金行停業消毒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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