北部某醫院爆發醫師及護理師染疫，該院為防止疫情延燒，從12日晚間開始進行全院普篩，採檢位置並非民眾採檢的戶外組合屋，而是在醫院後棟。

院方12日呼籲同仁，近期切勿出入公共場所，吃飯時間也需錯開，若有必要需設隔板，同仁需維護自身健康管理，若有體溫異常或感冒症狀，需告知單位主管，另如有居家隔離者須遵守法律規範，於12日起陸續將進行全員普篩，若全院員工無確診，醫院將採分區收新病人。

(中時 )