我國12日新增2起本土案例，確診醫師（案838）與其女友（案839），而確診醫師的足跡也被公布，一度傳出曾至大江購物中心用餐，而購物中心昨也緊急封館消毒，但到了晚間指揮中心緊急更新，指該案並沒有去用餐，而大江購物中心的小編則發文表示，一切都是烏龍！並開玩笑地說要去收驚，引發網友討論。

大江購物中心的小編昨晚在臉書發文分享「確診醫師其實沒有到大江購物中心用餐地消息。」並鬆口氣地說「呼，來杯烏龍茶吧！沒事沒事。」文末也幽默地標上「丼飯覺得委屈」和「收驚去」的標籤，引發網友討論，「真的要來杯烏龍茶」、「剛聽到都快嚇死了」、「嚇死我了！趕快來碗丼飯壓壓驚」。

另也有網友笑說，這次被爆出來簡直像是「另類行銷」，一夕之間全台灣都知道大江在哪裡了。不少網友則紛紛喊話「防疫一條心，大家都要努力的呀！」經過昨天暫停營業大消毒，今天去逛逛是不是購物中心最乾淨的時候，就當作是農曆年提前大掃除了。

指揮中心12日宣布新增2例本土個案，為案838醫師及案839醫師女友，且一度傳出確診醫師曾至大江購物中心吃丼飯、星巴客喝咖啡與五金行，但指揮中心昨晚緊急更新足跡，指出案838記錯了！他在1月8日並沒有到大江購物中心用餐，因此將該地點從個案足跡中移除。

(中時新聞網)