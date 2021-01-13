蔡姓男子帶酒店小姐出場，轉至隔壁酒店續攤欲「硬上」被控性侵，蔡雖否認性侵，但法官勘驗被害人報案時的內褲證物，發現她內褲破5個洞，最大破洞是在包覆下體的中間位置，認定是蔡扯破，二審判蔡徒刑2年2月。被害人日前向台北地檢署申請犯罪被害補償，北檢審核後補償她精神慰撫金15萬元。

判決指出，2018年10月29日晚間，蔡男與友人先到台北市某高檔酒店包廂飲酒作樂，認為坐檯小姐姿色不錯，翌日凌晨帶她出場到隔壁另間酒店包廂消費。

蔡支開其他酒店小姐，與被害人獨處，竟伸手撫摸她內褲，對方反抗並多次按壓包廂服務鈴，少爺入內處理時，蔡仍將雙手強壓在被害人身上，並趁少爺離開包廂找酒店幹部之際，強扯她內褲，造她胸部、手部及大腿內側多處抓痕受傷，經酒店幹部到場處理，蔡才離開包廂，被害人則驗傷提告。

蔡辯稱，當天是被害人想續攤才帶她出場，他因曾諷刺被害人不會喝酒，怕喝酒會得罪朋友才傳道歉訊息給她，否認強制性交未遂。被害人則稱她有表示未提供性服務，案發時曾數度按服務鈴，還大聲叫少爺，趁機把蔡推開，逃離包廂。

法官勘驗警方扣押的被害人內褲，發現內褲有5個破洞，其中最大破洞，是位於包覆下體的內層部分，其餘4個破洞則是散置在內褲不同地方，認定破損原因應是外力介入所致，不採信蔡說詞，判刑2年2月；蔡不服上訴，高院認無理由而駁回，蔡仍被判刑2年2月。可上訴。

被害人日前以她遭蔡男性侵未遂，身心嚴重受傷，申請犯罪被害補償，北檢審核准予補償15萬元，將向蔡男追償。

(中時 )