好市多推出邪惡下午茶，驚人銅板價曝光，引發網友熱議，價格太佛心了，完全可以。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多銅板價下午茶！一名網友分享，好市多熟食部販售冰（熱）美式咖啡搭配一片磅蛋糕，總共只要40元，佛心價格引發網友暴動討論，不少人直呼蛋糕很好吃，巧克力味很濃、蛋糕體扎實，看了就餓了。

一名網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，一片磅蛋糕搭配熱美式咖啡，蛋糕雖然不大，但巧克力味很濃、很好吃，口感很扎實還有點Ｑ，而咖啡加蛋糕竟然只要40元，讓不少網友留言狂讚價格佛心。

好市多推出邪惡下午茶，驚人銅板價曝光，引發網友熱議，價格太佛心了，完全可以。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，「喝咖啡又吃甜食，很讚」、「好佛心的價格，磅蛋糕吃起來真的很紮實也不會太乾」、「感覺可以欸」、「美味！加上這天氣吃，又是國民價，我的菜啊」、「現在這個時間點看，好餓」、「蛋糕很好吃」、「這完全可以啊！」

一名網友指出，口感扎實的巧克力蛋糕，搭配無糖的熱美式，簡直是點心或下午茶的首選，而且兩樣產品加起來只要40元，外帶回家吃，把美式咖啡喝一半，往裡面加點牛奶，美式立刻升級成拿鐵。也有網友表示，這款蛋糕比戚風重，但還不到磅蛋糕的程度；且咖啡真的不好喝。

另也有網友在留言處紛紛回報，「北屯店也有賣」、「等等來去北投店看看」、「汐止店也有」、「南部的好市多也有！我有看到過」。

(中時新聞網)