左翼聯盟呼籲外交部不要再出賣台灣利益，也不要再做美國的小跟班、小商鋪。（黃世麒攝）

左翼聯盟呼籲外交部不要再出賣台灣利益，也不要再做美國的小跟班、小商鋪。（黃世麒攝）

美國駐聯合國大使克拉芙特臨時取消訪台行程，台灣民間引發兩樣情。台派聯盟社團原訂今天下午前往松山機場接機歡迎記者會跟著喊卡，左翼聯盟則呼籲外交部莫要再做美國政客的小跟班，不要成為美國政商集團控制的小商鋪！

台灣社、北社、台教會、李登輝民主協會、台灣獨立建國聯盟、長老教會、台灣聯合國協進會等台派社團昨天在立法院召開記者會向克拉芙特表示歡迎，並計劃今天在松山機場接機。

台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲指出，民調顯示，有超過8成的台灣人支持台灣加入聯合國，如今克拉芙特到訪，不僅代表台灣人多年來努力推動加入聯合國終於有了成果，更意味著美國也認為台灣應該加入聯合國。公投護台灣聯盟總召蔡丁貴則說，只要克拉芙特訪台行程公開後，將動員民眾拿台灣旗、美國國旗到場歡迎，

左翼聯盟今天在外交部前抗議指出，蓬佩奧被歐盟拒於門外，歐盟高層全面拒見，甚至被視為「罪犯」與「政治縱火狂」的幫兇。在此國際局勢之下，台灣社會「挺川普，救民主」的呼聲還甚囂塵上，當局對於川普、蓬佩奧的索求無度，包括龐鉅軍火、有毒萊豬以及各種政商集團的腐蠹交易，幾乎是來者不拒。

左翼聯盟表示，此次克拉芙特大使銜蓬佩奧之命而來，而其夫婿又是美國煤礦業鉅亨，也因此，坊間傳聞其是為「賣煤」而來，並不令人意外。總統蔡英文以及吳釗燮領導的外交部，卻還是以買辦之姿傾力迎合取寵，並放任不肖政商集團穿梭於台美之間括油水，搜民膏，這不僅是出賣台灣利益，也是踐踏台灣人民的尊嚴。

(中時 )