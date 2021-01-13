居住北市南港張姓男子因酗酒時常流連徘徊路邊，多次向水果攤借錢遭拒，前年7月心生不滿，持打火機點燃帆布，又點火燒紙箱，導致水果攤、一旁店家遭大火吞噬，男子全程目睹。法院囑託醫院精神科鑑定，認定他有思覺失調症，致辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，依放火燒燬未有人所在之他人所有建築物未遂，判處有期徒刑10月，並令執行前施以監護3年。

張男前年7月5日向路邊水果攤借零錢遭拒，又向旁邊的資源回收場老闆借零錢，仍遭趕出門，隔天凌晨2點多，持打火機先點燃水果攤的帆布，見火勢猛烈後，又點燃10公尺旁資源回收場前的紙箱，致大貨車頭燒毀，路過的計程車司機見火勢，立刻通知警消撲滅火勢。

大火將水果攤儲物間燒毀，隔壁安全帽店天花板、牆面燻黑碳化嚴重、鐵皮被燒到變色嚴重。但張辯稱，他無法預測火勢，沒有蓄意要燒安全帽店以及貨車，主觀上沒有放火的故意認識等。

判決指出，張男20多歲就出現自言自語、情緒躁動，20多年前經精神科確診為「急性精神病狀態」，後來因交友不慎，開始習慣性飲酒，花用金錢不知節制，常為了用錢與家人發生爭執，案發前最後一次門診在同年5月，已隔1個多月沒有再度就醫取藥。

張男疾病已呈現慢性化，因精神病狀態急性發作而致生放火犯行，致其辨識行為違法及一期辨識而行為能力有顯著降低，依法減輕其刑，但張男接續在水果攤、資源回收場前放火，導致被害人嚴重財產損害、心生恐懼，至今未達成和解，依法判刑前，令入相當處所，施以監護3年，避免張因病對他人造成難以預料的危害。

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(中時 )