家住桃園的陳姓男子，自稱為了管教6歲兒子，動輒拿藤條拿藤條、木棍痛毆，不連妻子與男童的兄長也都群起模仿，導致男童小雙耳、後頸部及手臂、腳掌等都有瘀青棍打痕跡，祖母發現愛孫全身是傷而不斷追問，才知道被兒子打傷，氣得大義滅親帶愛孫去報案，男童清楚的描述每個人打他的部位及傷勢，但父親卻裝傻，審理時陳卻裝傻對法官表示「不知兒子傷勢怎麼來的」，桃園地院審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判父親拘役58日，可上訴。

根據判決書記載，陳男再107 年8 月底，因管教兒子未能如意，竟逾越管教目的，以徒手或手持竹棍、藤條等相類之物毆打，導致兒子雙耳淤青、頸部多處淤青挫傷、左上臂及前臂多處棍打痕跡等傷勢，案經祖母發現後才向警方報案。

男童向法官表示，爸爸拿細的棍子打我，頸部後側瘀傷是爸爸用竹棍打的，因為我做錯事爸爸才打我；左右側耳瘀青也是爸爸用竹棍打我的；胸腹部及手臂咬痕是哥哥咬我的，我在寫作業時哥哥就咬我一下，表哥沒有咬我；左手大拇指受傷是媽媽用棍子打我的，因為她不准我喝飲料，但還是我喝飲料；手臂是爸爸用藤條打的，我和哥哥、表弟都有被處罰，表弟沒有咬我；背部後面跟屁股的傷是哥哥用的，腳掌是媽媽 用藤條打的；爸爸說我頭上的傷是跌倒造成的不算，我說的才算。

法官認為，男童雖年僅6歲，卻對於父親有徒手或使用竹棍傷害其耳朵、頸部及手臂等情節前後證述一致，且並未一味將身上之傷勢歸咎於父親，對於被傷害的原因，身體哪部分是被誰以何種方式傷害的，均能區辨且證述明確，足見其證述並非任意編 撰或受他人影響，有相當之可信度。

法官審酌男童父親對於管教幼童應尋理性溝通之方式，卻未顧及兒子為未滿12歲之兒童，身心均尚未臻成熟，就徒手或手持竹棍之方式，造成男童受傷，且犯後否認犯行，未見悔意，因此判刑拘役58天，仍可上訴。

(中時新聞網)