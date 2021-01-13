雖然日本先前為防止變種新冠病毒入侵而宣布鎖國，但仍開放包括台灣在內等11國疫情穩定國的商務客入境。不過據日媒NHK報導，鑒於多個國家已出現變種新冠病毒，日本政府13日宣布停止與這11國之間的商務客入境豁免，除了親屬葬禮等特殊情況外，將完全禁止外國人入境。

報導指出，在英國與其他國家傳出高傳染性的突變新冠病毒後，日本政府已暫停了外國人入境，但台灣、大陸以及韓國等11國家及地區的商務往來仍可持續。不過在日本出現全新的突變新冠病毒後，讓日本政府停止持續與疫情穩定國家之間的商務客往來，除了親屬喪禮與配偶分娩等特殊情況外，外國人將完全禁止入境。

雖然日本已在7日宣布緊急事態，但仍持續對台灣等11個國家及地區的商務人士入境，引起執政的自民黨外交部會不滿，認為民眾難以理解政府為何採取雙重標準；即使入境者須提交核酸檢驗（PCR）陰性證明，但多位國會議員認為PCR檢測仍無法掌握外籍人士入境後的行動，應該全面暫停外籍人士入境。

另外，據日媒朝日新聞報導，自去年1月15日出現首位新冠病例至今，日本新冠確診病例已累計超過30萬，特別是去年12月下旬至1月初又新增10萬例，新增確診速度快速攀升。以日本的都道府縣來看，東京都的確診病例多達近8萬例居冠，大阪府3萬5000例、神奈川縣將近3萬例。

此外，愛知縣、埼玉縣、北海道、千葉縣、兵庫縣、福岡縣各逾1萬例。

(中時新聞網)