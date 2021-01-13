ROG玩家共和國今日舉行CES 2021 ROG For Those Who Dare 線上發表會，帶來一系列令電競戰備以及全新互動式體驗，包括配備XG外接顯示卡盒、效能激升的ROG Flow X13 電競筆電；雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電；配備360 Hz FHD疾速顯示螢幕的Strix SCAR 17電競筆電；全球首款配備HDMI 2.1且遊戲主機和PC皆可支援的32吋ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz電競顯示器；以及ROG Claymore II電競鍵盤和ROG Gladius III Wireless電競滑鼠等全新產品。而ROG Citadel XV互動式體驗，則將ROG宇宙從硬體平台延伸至軟體與內容體驗，促進電競生態系更加豐富蓬勃。

ROG Flow X13

ROG Flow X13是一款13吋電競筆電，最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS CPU 與NVIDIA GeForce GTX 1650顯示卡。高能源效率CPU有助延長電池續航力，使 Flow X13充滿電後提供長達10小時遊戲時間。隨附100瓦Type-C PD充電器，僅需39分鐘即可將電池充至60%電力。

Flow X13翻轉螢幕360°的設計，適用於各場景。可選配120 Hz FHD或高解析度4K觸控螢幕，並以堅固的Corning Gorilla玻璃保護；採用窄邊框設計、支援觸控筆輸入。上述兩款螢幕畫面長寬比皆為16:10，支援Adaptive-Sync並通過Pantone Validated認證，帶來優異的色彩準確度。兩個向下式揚聲器與Dolby Atmos技術，創造純淨且身歷其境的音效，而雙向式AI降噪技術則確保遊戲中清晰的通訊效果。

Flow X13可搭配NVIDIA GeForce RTX 3080超小型XG外接顯示卡盒一起使用，帶來媲美全尺寸顯示卡的繪圖效能。專為eGPU設計的連接介面更提供獨享的63 Gbps傳輸頻寬，效能遠比 Thunderbolt eGPU更強大，並可進行內容創作與3A遊戲運算，讓使用者在外高效率工作、回到家中則能盡情享受硬派遊戲。XG外接顯示卡盒還附專屬USB 3.2 Gen 2連接埠，提供額外的連接能力，隨附280W AC變壓器可同時為XG Mobile與Flow X13供電，使用者無需攜帶額外電源供應器。

Flow X13的散熱系統經過調校，可在小型機殼中提供高效能。ROG首次在筆電上採用液態金屬為AMD CPU降溫；Flow X13具備三個散熱器與風扇出口，而全新Arc Flow風扇最高可提升15%氣流散熱而不增加噪音，可自動清潔的散熱模組亦確保效能長時穩定可靠，多種運作模式還讓使用者能依需求調校散熱系統。

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Zephyrus Duo 15 SE配備創新的ROG ScreenPad Plus，為遊戲玩家、創作者帶來第二螢幕的加乘優勢，打開筆電螢幕時，ScreenPad Plus並會抬升些許，讓視角更舒適。

超薄Zephyrus Duo 15 SE最高搭載AMD Ryzen 9 5900HX CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡。可選配涵蓋100% Adobe RGB色彩空間的120 Hz 4K高畫質螢幕，或是具有3 ms反應時間且涵蓋100% sRGB色彩空間的300 Hz FHD高幀數螢幕。兩款顯示面板皆通過PANTONE Validated認證，並具備薄邊框設計及Adaptive-Sync技術。

遊戲玩家可使用ScreenPad Plus第二螢幕瀏覽網站、閱讀電子郵件、在即時訊息應用程式上聊天，或串流直播及錄製遊戲過程。ROG更與XSplit Gamecaster合作，讓玩家在主螢幕進行遊戲時，可監測串流直播的情況；並與Adobe合作，提供更多內容創作軟體工具。

Zephyrus Duo 15 SE內建雙向式AI降噪功能，提供清晰的遊戲內通訊，升級的揚聲器呈現清晰豐富音效。Dolby Atmos技術帶來生動娛樂效果與精準3D音效，讓玩家掌握遊戲內聲音來源。

升級的Active Aerodynamic System Plus (AAS+)散熱系統，可讓更多電能傳送至CPU 和GPU而不增加運轉噪音，在第二螢幕下方設置的進氣口可協助散熱，配備全新Arc Flow風扇，比前代產品增加13%氣流，以液態金屬散熱技術轉移AMD CPU熱能，並設置五個散熱導管與四個鰭片，以擴大散熱面積。

ROG Strix SCAR 17

ROG Strix SCAR 17是一款電競筆電，最高搭載GeForce RTX 3080顯示卡、AMD Ryzen 9 5900HX處理器，內建64 GB雙通道DDR-3200 MHz記憶體，以及全新風扇與液態金屬散熱裝置。ROG Strix SCAR 17擁有360 Hz FHD、3ms疾速反應顯示面板，以及具備DCI-P3色域的165 Hz WQHD面板可選擇，兩種面板皆配備Adaptive-Sync技術，再加上極致窄邊框，大幅提升屏佔比，成就具沈浸感的遊戲娛樂畫面。

ROG Strix SCAR 17採用四揚聲器設計及Dolby Atmos音效強化，為玩家創造強力競爭優勢，準確掌握遊戲內聲音來源，例如：腳步聲、槍聲。內建雙向式AI降噪技術，還可過濾環境噪音，提供清晰遊戲通訊，即使身處嘈雜環境，也能輕鬆發號施令。此外，配備大容量90 Wh電池，單次充電可提供最長12小時影片播放時間，支援快速充電，以及相容於100瓦USB Type-C電源變壓器。

ROG Strix SCAR 17的光學機械式鍵盤，具備單鍵RGB燈光效果、1.9 mm鍵程及零延遲特性，搭配的觸控板比前一代更大85%。ROG Strix SCAR 17採用U型環繞式RGB燈效、螢幕下方內嵌式燈飾、可更換的個性化裝甲銘牌 (一組三款)，以及靈感源自運動勁裝的全新電競美學機身，外形別具亮點。

散熱效能也再度進化，使用AMD處理器的液態金屬散熱技術、具備特殊尖端葉片，可減少空氣亂流的Arc Flow風扇，以及效率更高的自動清潔散熱系統，淋漓發揮ROG Strix SCAR 17頂尖效能，相較於前代機種，還可降低3 dB運作噪音。

ROG Swift PG32UQ

ROG Swift PG32UQ為32吋HDMI 2.1的新世代電競螢幕，專為遊戲大作而生。採用144 Hz IPS面板並具備1ms動畫反應時間(MPRT)、內建雙HDMI 2.1連接埠，可支援最新遊戲家用主機120 Hz 4K細膩畫質。再加上顯示串流壓縮技術(DSC)，使用者透過DisplayPort 1.4單一傳輸介面，即可快速傳輸最高4K、144 Hz超清晰影像，帶來全新視覺感受。

ROG Swift PG32UQ不僅搭載G-SYNC Compatible，並具備ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync)及ASUS Variable Overdrive技術，即使遊戲戰場畫面瞬息萬變，影像一樣極致流暢。ROG Swift PG32UQ符合DisplayHDR 600規格，支援160% sRGB、98% DCI-P3廣色域，同時出廠前經過預先調校，具備Delta E < 2的絕佳色彩精準度。ROG Swift PG32UQ預計將於今年第一季末上市。

ROG Claymore II

ROG Claymore II為首款搭載「ROG RX 青軸」的光學機械電競鍵盤，採用中空方型桿設計搭配RGB LED單顆按鍵背光，使正面字符及四個側邊均勻受光，提供絢麗燈效；並有獨特設計確保玩家按下按鍵瞬間立即觸發，掌握致勝關鍵。此款80%鍵盤中空方型桿、四個鍵帽角栓及 X型穩定機構，改良傳統機械按鍵晃動感受，高達一億次鍵擊壽命更經久耐用；此外，ROG Claymore II也提供「ROG RX紅軸」版本，可依個人喜好選擇。

ROG Claymore II另配備磁吸式腕墊及可拆式數字鍵盤，能自由安裝於左或右側，以對應各種遊戲風格與配備。數字鍵盤另含四個可自訂的快捷鍵以便在多工作業中快速切換，還有音量滾輪能快速調整聲音大小。

有線USB-C與2.4 GHz RF無線連結功能確保零延遲連接。內建4000 mAh電池，每次充電提供最長40小時使用時間； USB-C®連線支援快速充電、亦備有USB 2.0連接埠可連接其他裝置。ROG Claymore II另配備無線Aura Sync燈光效果與Armoury Crate程式，提供眾多自訂選項，讓玩家享受快、狠、準的效能，同時盡情展現個人電競時尚。

ROG Gladius III Wireless

ROG Gladius III Wireless為一款內建19,000 dpi感測器、符合人體工學的電競滑鼠；具備三種連線模式，包括：有線、無線2.4 GHz RF及藍牙。獨家第二代可更換微動開關插槽，支援5-Pin光學與3-Pin機械微動，磨損時可視玩家偏好輕鬆更換；並隨附5-pin Omron光學微動開關，以及獨創耐用鍍金觸點的ROG微動開關，能承受7000萬次點擊，延長使用壽命；零延遲點擊提供即時反饋，凌空行程結構設計則使按壓觸感更服貼。側邊透光燈效可自訂Aura Sync功能，提供1680萬種色彩組合以及預設燈效模式。具彈性及低摩擦阻力的ROG Paracord傘繩線材及100% TPFE ROG Omni無方向性鼠腳，讓操作更俐落流暢。亦同步推出ROG Gladius III有線滑鼠供選擇。

(科技)