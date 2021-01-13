台積電今天股價衝破新台幣600元關卡，攀高至605元，再創新天價，市值達15.65兆元，同步刷新紀錄。法人表示，台積電基本面強勁，不需預設高點。

台積電去年總營收1.33兆元，年增25.17%，不僅業績不斷改寫歷史新高紀錄，表現再度超越半導體業界水準；台積電營運屢創奇蹟，基本面題材帶動股價、市值也頻創新高，表現令人驚奇。

台積電自去年7月起股價接連突破400元及500元關卡，今天再突破600元關卡，6個多月時間股價自313元，飆高至605元，波段大漲292元，漲幅達93.29%。

若以股價上漲金額來看，股王大立光股價高達2995 元，以單日漲幅最高可達10%計算，一天股價最高便可輕易大漲295元。

此外，國巨於2008年2月至5月在被動元件市場供不應求，產品價格高漲、業績躍升激勵下，股價自387元，一路飆高至1090元，短短4個月大漲703元，漲幅達181.6%，不論股價上漲金額與漲幅都較台積電強悍。

不過，若從股本的角度來看，台積電股本高達2593.03億元，為台股上市櫃企業之冠，規模為大立光股本13.41億元的193倍，也是國巨49.69億元的52倍，台積電股價仍能大波段走揚，實屬不易。

台積電除了不斷將台股單一企業市值最高紀錄推升至15.65兆元外，台積電6個多月來市值大增7.57兆元，平均單月市值增加超過1兆元，都是台灣其他企業無法達到的紀錄。

分析師王兆立表示，台積電基本面強勁，技術領先全球，晶圓代工龍頭地位穩固，蘋果（Apple）、超微（AMD）、聯發科等大廠都是台積電的客戶，連半導體巨擘英特爾（Intel）都可能委由台積電代工生產，未來營運可望持續穩健成長。

王兆立說，除基本面強勁獲市場高度認同外，外資紛紛調高台積電目標價，加上市場資金充沛，都是推升台積電股價不斷創高的主要動力，在市場多頭氣氛濃厚情況下，不需預設高點。（編輯：張良知）1100113

(中央社)