寒流來襲，不少人搬出禦寒小物來抵擋這波低溫。近日，暖暖包意外成為夯物，有民眾跑了好多地方都買不到，對此，一名網友表示，他到藥局買暖暖包時，老闆娘卻告知一人限購2片，原PO得知暖心原因後表示，自己不買了，甘願雙手空空離開藥局。

原PO昨(12日)在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，受到低溫的影響，暖暖包瞬間成了大夯物，「台灣人的生意頭腦，真的不輸給強國人，暖暖包缺貨消息一出來，蝦皮馬上一堆人坐地起價」。被網路上價格嚇到後，他便到實體通路購買，想說去藥局問問有無販賣暖暖包，沒想到老闆娘卻告知，「有，一人限購2片」。

出於好奇，他便詢問老闆娘為何要限購，老闆娘回應，「店裡常有老人家去買，希望能多留點貨給老人家」。一席話讓原PO聽完相當感動，更表示自己2手空空離開藥局，不過內心是相當甘願的，「我不缺暖暖包啦！頂多再戴手套跟圍巾保暖，祝那些囤貨坐地起價的商人們屯貨屯到破產啦！」

藥局老闆娘做法被網友讚賞，「祝老闆娘生意興隆」，不過大多網友痛批不肖商人，「我真的覺得很傻眼，暖暖包竟然買不到，走到哪問到哪都沒有，超商一片20元不知道是不是我的錯覺」、「什麼都可以黃牛」、「新聞一報整個就開始缺貨了，然後一堆賣家就開始座地起價」、「很多坐地起價的賣家，覺得很無良」。

(中時新聞網)