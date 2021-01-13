中智捷汽車響應公益活動，出動5輛納智捷接送12位獨居長輩前往愛買豐原店購物。（王文吉攝）

石岡國中14位學生推著坐輪椅的獨居長輩逛賣場採買。（王文吉攝）

石岡國中14位學生推著坐輪椅的獨居長輩逛賣場採買。（王文吉攝）

石岡國中14位學生推著坐輪椅的獨居長輩逛賣場採買。（王文吉攝）

獨居長者每人有1000元購物金，購物清單多為食品與生活用品。（王文吉攝）

老五老攜手愛買全台15家門市，舉辦「幫獨老圓夢」家電心願卡活動，號召消費者認購弱勢長輩所需小家電。（王文吉攝）

為鼓勵獨居長輩與外界多互動，老五老基金會石岡服務中心13日舉辦弱勢獨居長輩陪同購物活動，吉富公益慈善基金會與華豫寧公司贊助12位長者各1000元購物金，中智捷汽車也出動5輛納智捷接送，石岡國中14位學生則擔任小幫手，陪同弱勢長輩採買年貨，歡喜迎新年。

石岡國中連續兩年協助陪同購物活動，鄭清埄校長帶領14位學生擔任爺奶小幫手，學生們預先做功課，學習如何推輪椅、攙扶技巧等，也準備小筆記，幫爺爺奶奶記錄購物清單，並計算金額，方便爺爺奶奶結帳。

住在東勢80歲的彭爺爺，因經濟狀況相當拮据，平時省吃儉用偶爾會到據點打包剩菜飯。彭爺爺第一次受邀參加購物活動，早早列了整張購物清單，採買了食品與生活用品，高興地直說「快過年了，可以採買年貨，金歡喜！」

83歲的陳奶奶自從老伴去世後，便一人在豐原獨居，都是請居家服務員協助代購物品，之前陳奶奶曾提到「我已經很久沒出門買東西，都不知道現在商場長什麼樣子了。」這次邀請陳奶奶參加活動，出門透透氣與人群接觸，重新體驗採買購物樂趣，陳奶奶感到十分開心。

由於寒流接二連三來襲，長輩們的購物清單也多了不少保暖物品，包括背心外套、毛襪毛褲毛帽、手套、暖暖包等，滿載而歸。愛買量販表示，藉由這次陪同購物公益活動，發現一般消費者習以為常的日常購物竟然會是獨居長輩們心中難得可以實現的心願。

老五老基金會因捐款經費考量，帶領長輩外出購物採買多以食物、日用品為主，然而電暖氣、電鍋、血壓計等依舊短缺。老五老攜手愛買全台15家門市，即日起至2月1日舉辦「幫獨老圓夢」家電心願卡活動，號召消費者認購弱勢長輩所需小家電，讓獨老過個好年。

老五老基金會石岡區長林素蘭表示，陪同長輩購物活動已邁入第7年，在關懷長輩過程中，發現長輩受到年紀與身體老化的侷限，「購物」成了奢侈想望。今年疫情關係，募款狀況不如預期，募款活動11月開跑至今，整體捐款未達3成，期盼社會大眾響應支持。

(中時 )