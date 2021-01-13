一名網友爆料，日前早上到超商買熱飲時，發現一名男子在熱飲櫃前將每瓶熱飲輪流拿出來「暖手」再放回去，而且對方拿到店員現煮的咖啡後就離開，也沒有買熱飲，讓他氣得直說「真的好自私，喝之前要仔細擦拭過！」貼文一出，許多網友則開玩笑說，「怎麼不拿茶葉蛋，還有滷香」、「乾脆泡進關東煮裡好了，超級噁心。」

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前某日早上到超商買熱飲，發現一名男子在熱飲櫃前站著許多，對方將櫃內的每一瓶熱飲輪流拿出來，他原先以為對方是店員，沒想到事後發現只是顧客，而對方只是將熱飲當作暖暖包，用來暖手用。

男子在熱飲櫃前將每瓶熱飲輪流拿出來「暖手」再放回去，而且對方拿到店員現煮的咖啡後就離開。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，該男子當時正在等店員製作咖啡，等到拿到咖啡後，也沒有買那些「被摸過」的熱飲就直接離開，讓原PO氣得直說「真的好自私，這樣熱飲不熱了怎麼辦，還有要喝前還要仔細擦拭過。」

許多網友也氣憤地留言說，「現在疫情很嚴重欸，這男的腦子沒問題？沒錢買暖暖包嗎？」「頭腦真的有洞，人自私程度無極限」、「怎麼不拿茶葉蛋？更暖而且還有滷香味」、「怎不放進關東煮煮一煮？」「超商有熱水機他可用熱水機沖比較溫暖」、「怎麼有這麼噁心的人」。

(中時新聞網)