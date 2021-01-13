美國政府提前30年解密了一份美國「印太戰略」文件，包括保衛台灣、幫助印度崛起來制衡中國大陸、維持美國在印太地區的主導地位等。大陸外交部發言人趙立堅今天（13日）在例行記者會中回應，這份「維霸戰略」至少犯了三大錯誤。

趙立堅表示，美方一些政客企圖通過解密有關文件留下所謂「遺產」，但其內容恰恰暴露了美借「印太戰略」遏制打壓中國大陸、破壞地區和平穩定的險惡用心，實質上是一份「維霸戰略」。這份文件至少犯了三大錯誤：

第一，冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚，違背了地區合作中的互利共贏精神，不符合地區國家求和平、促穩定、謀發展的民心所向，嚴重威脅地區和平與發展前景，理應被掃進歷史的垃圾堆。

美方熱衷於拉幫結派，搞「小圈子」，採取挑撥離間等不光彩的伎倆，充分暴露了美國是地區和平穩定破壞者、團結合作攪局者、麻煩製造者的真面目。相信地區國家都對此有足夠的清醒和警惕，不會被美國綁上戰車，成為美國維護自身霸權的工具。

第二，嚴重違反美國政府在台灣問題上向陸方作出的嚴肅承諾。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國大陸有決心、有信心、有能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。美方任何以台制陸的圖謀都是徒勞的。

大陸敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，不向「台獨」勢力發出錯誤信號，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，以免嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

第三，惡意歪曲中國大陸周邊政策，渲染「中國威脅」。但謊言終究是謊言，公道自在人心。中國大陸堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

作為亞太地區負責任的一員，中國大陸積極踐行親誠惠容的周邊外交理念，為地區和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻。地區國家對此有目共睹。

趙立堅表示，亞太地區是中美利益交織最密集、互動最頻繁的地區。希望美方能摒棄冷戰零和思維，切實尊重中國大陸核心利益和重大關切，同陸方加強溝通對話，妥善管控分歧，推動亞太地區成為陸美互利合作的「大舞台」，而不是大國零和博弈的「競技場」。

(中時 )