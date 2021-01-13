美國國務院宣布取消原訂13日美國駐聯合國大使克拉夫特訪台計畫，對此國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，中方的基本立場是，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來。
對於關於美國駐聯合國大使取消訪台，是否解除了兩岸關係進一步緊張的可能，對此朱鳳蓮回應，無論在什麼情況下，美國政府都應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，這是美方作出的承諾。她並稱，中方希望民進黨當局能夠立即停止「倚美謀獨」的有關動作。
另外，朱鳳蓮還表示大陸新批准設立4家海峽兩岸交流基地，分別是福建龍岩長汀汀州客家首府、泉州安溪清水岩，江蘇淮安大運河文化帶和四川綿陽梓潼文昌祖庭。
朱鳳蓮表示，兩岸各領域的交流合作是推動兩岸關係發展的重要動力。從2009年以來，大陸先後山東、湖北、福建等24個省區市批准設立了79家海峽兩岸交流基地：福建目前有18家交流基地，江蘇、湖北各有6家，山東、浙江、廣東各有5家，雲南、四川有4家。
(工商 )
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