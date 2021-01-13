美國國務院今(13日)突然宣布取消所有官員出訪計畫，包含駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）原定的訪台行程。日前陸媒《環球時報》曾對美使訪台發表社評稱，如果蓬佩奧在任期結束前夕訪台，解放軍戰機將第一時間飛臨台灣上空宣示主權。許多人擔心是否會因此使台海的緊張局勢升溫，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

美訪台突喊卡爆不尋常？台海關係民眾這樣看...

對於美國大使的到訪是否會擔心加劇兩岸的衝突，民眾認為由於雙方的關係本來就相當緊張，如今若再加上美國大使訪台恐怕會讓台海情勢更加緊繃，且陸方也公開表示會以強烈手段對美國與台灣進行懲罰，即使以現在的局勢來看沒有人敢輕舉妄動首先發動攻擊，但如果有一方真的被激怒了後果將不堪設想。

【政新鮮】美大使來台藏貓膩？朱學恒神解：非奸即盜

共機近期頻繁擾台，部分民眾表示雖然會擔心，但還是認為大陸不會真的有所行動，他們發出的威脅應該是警告意味，若真的要發動戰爭就不會只是派軍機在台灣附近環繞，且如果陸方要進行武力攻擊早就做了，不需要等到現在。

駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）取消原定的訪台行程。（路透）

如今美國大使訪台的行程取消，但針對川普政府在即將卸任時發出派人訪台的消息，民眾認為這趟來訪毫無意義，因為美國根本無法實質的幫助台灣提升國際地位，民眾還指出美國這個舉動是糖衣毒藥，不但會激化兩岸關係，還會讓接下來要上任的拜登政府認為我們站在他的對立面，可能因此損害日後的台美關係，但也有民眾表示，只要各國對台灣釋出善意，都可以欣然接受，能多一個朋友就是好事。

(攝影/范佐意、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)