Sources: Full current trade:



Rockets: Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, 3 BKN first-rounders (22, 24, 26), 1 MIL first (22, unprotected), 4 BKN 1st round swaps (21, 23, 25, 27)



Nets: James Harden



Pacers: Caris LeVert, 2nd-rounder



Cavs: Jarrett Allen, Taurean Prince — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

這下子籃網真的擁有「三巨頭(哈登、厄文與杜蘭特)」，但他們能摘冠嗎？才剛痛批火箭本季沒救了的「大鬍子」哈登，《The Athletic》權威記者查拉尼亞在14日搶先爆料，將透過火箭、籃網與騎士3隊交易跳槽籃網，總算如願離開火箭。

查拉尼亞隨後補充爆料內容，火箭第一時間把剛從籃網得到的利佛特，交易到溜馬換回歐拉迪波，最後火箭得到歐拉迪波、艾克薩、庫魯斯與4個未來首輪籤、4個首輪籤交易權，籃網得到哈登，溜馬得到利佛特與1個次輪籤，騎士得到賈瑞特艾倫與普林斯。

如此一來，籃網即將擁有厄文、杜蘭特與哈登的全新超強三巨頭，根據《ESPN》薪資專家馬克斯報導，光是這3大球星的年薪，總計就有1.148億美元，竟然已經超過尼克(1.147億美元)、國王(1.078億美元)、黃蜂(1.051億美元)、雷霆(9560萬美元)、尼克(9210萬美元)等隊團隊薪資。

只是籃網當前還在因為厄文不知何時歸隊感到相當困擾，因為他不僅自己宣布不打，還跑去家人派對沒戴口罩被抓包，如今又找來一名喜歡搶當老大的哈登，球隊內部勢必更加混亂，夾著中間的杜蘭特將會更難做人，畢竟他跟哈登當過雷霆隊友，

(中時 )