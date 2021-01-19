雖然厄文尚未歸隊，超級三巨頭還無法組成，但只要有杜蘭特與哈登兩人就足夠了！杜蘭特和哈登今日聯手攻下64分，加上杜蘭特的關鍵弧頂三分球破網，兩人帶領籃網125比123逆擒公鹿，強摘近期四連勝。

籃網上周三戰全勝，聯盟今天公布杜蘭特獲選上周東區最佳殊榮，今日在主場迎戰上賽季全聯盟戰績最佳的公鹿，雙方陣中都有最強悍將，公鹿由連續兩季例行賽MVP得主「字母哥」阿提托康波坐鎮，搭配米德頓、哈勒戴以及布魯克羅培茲，而籃網則有杜蘭特、哈登、喬哈里斯與狄安卓喬丹，雙方陣線排出都堪稱聯盟一級強權。

公鹿首節打完取得6分領先優勢，次節籃網反擊得手，打完半場反超1分，易籃再戰，籃網緊守城池，而且還逐漸擴大領先，第四節喬哈里斯得手，107比100領先公鹿，不甘示弱的密爾瓦基大軍打出10比3攻勢扳平戰局，哈勒戴、米德頓與阿提托康波連續命中，公鹿123比122反超，哈登切入出手沒進，搶下進攻籃板後立刻將球傳給杜蘭特，只見杜蘭特站在湖頂三分線外輕鬆一投，籃網取得關鍵兩分領先。

米德頓搶投三分球失手，杜蘭特進攻失誤，布魯克羅培茲成功抄截，公鹿暫停布署最後一擊，米德頓在底線採在三分線上出手再次落空，哈登搶下籃板比賽結束，籃網在雙強對決中驚險獲勝。

哈登重現在休士頓時期的威猛，34分、12籃板、6助攻，杜蘭特30分、9籃板、6助攻、2阻攻，喬哈里斯20分、5記三分球，傑夫格林14分、6籃板，狄安卓喬丹12分、12籃板，先發五虎上將得分皆上雙。

公鹿靠著籃網的17次失誤多了21次出手機會，可惜最終還是4連勝止步，阿提托康波34分、12籃板、7助攻，米德頓25分、4籃板、4助攻、4抄截，哈勒戴24分、6助攻、4籃板，布魯克羅培茲15分、7籃板。

(中時 )