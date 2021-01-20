由於個人原因以及違反聯盟新冠肺炎防疫規定，籃網球星厄文已經連續缺席7場比賽。籃網總教練納許今日在接受訪問時透露，厄文已經回到球隊訓練，預計將在明天客戰與騎士之戰復出。厄文今日也談到過去這段時間的感觸，也允諾會用實際行動兌現自己的諾言。

厄文強調，「家庭與個人方面的變動對他影響很大，這也是他會離開球隊的重要原因，自己在做出離開的決定時通知了球隊教練、隊友和每一個應該知道的人，非常感謝這段時間球隊、隊友們的支持。

厄文表示，「他們給了我足夠的支持力量，讓我覺得他們就是我堅實的後盾，我沒有辦法要求更多。除了我的家庭，還有整個球隊在支持我。我是一個戀家的孩子，所以當發生一些家庭和個人的變動時，這對我影響很大。有很多家庭和個人的事情需要處理，所以，就到此為止吧。我回來了，我很高興能夠回歸。我們得到了一些很棒的東西，我們只需要繼續前進，我會用我的行動和我在比賽中的表現來說話，就像我計劃的那樣。只不過之前我按了一下暫停鍵。」

對於於在缺席比賽期間參與有關社會公平的視頻會議，厄文表示，「他認為自己有責任去幫助那些需要幫助的人，但會將社會公正事件與NBA比賽分開。如果不做出區分，那麼當你踏上賽場去打球的時候，很容易會感受到世界的重量。所以，如果我說我打球時不會感覺到世界上正在發生什麼，我也沒有註意到它，那我一定是在撒謊。我肩負著巨大責任，我認為我應該幫助社會上需要幫助的人，繼續為社區服務。當我打球的時候，我能感覺到社會上有人需要幫助、有一些事比打球更重要。」

重新回到球場的厄文說，他要向那些可能因他的缺席而感到沮喪或失望的球迷道歉。「我也是一個狂熱的籃球迷，我從小就開始關注NBA。如今我已是一名職業球員，身份發生改變，但球迷還在那裡，所以我要向球迷道歉，我一直致力於給布魯克林帶來一些特別的東西，這不僅僅是一個總冠軍，更是團結，平等，比比賽本身更重要的東西。不過此前我也花了好多時間才走出低谷，並走上正軌，所以我每天都會心存感激。」

(中時 )