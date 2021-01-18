波特蘭拓荒者「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)的一次帥氣投籃引起球迷注意，這記精彩好球在網路流傳，金州勇士球星柯瑞(Stephen Curry)看了不禁讚嘆：「我重看整整20遍，我等著抓他走步，但他沒有，這傢伙好厲害！」

安森尼17日對戰亞特蘭大老鷹，某次在左邊底線接獲傳球，但對方封住右手邊不讓他切入。安森尼此時施展了令人目眩的「迷蹤步」，以左腳為軸心腳，右腳前後跨了大約3次，接著下球退一步拉開防守者距離，後仰跳投得分！

該役拓荒者112比106獲勝，安森尼投11中4攻得11分，他上季仍是全職先發，本季首度轉為替補，上場時間減到25分鐘，命中率僅在40%邊緣。顯然不能期待36歲的安森尼像昔日那般威猛，但就是偶爾一球可以讓大家再睹當年甜瓜的神技。

勇士總教練科爾(Steve Kerr)曾抱怨裁判對於走步太寬鬆而遭罰款，不過這是針對三步上籃和後撤步的尺度，與安森尼這種下球之前的原地轉身不同。這次從重播看出安森尼的軸心腳(左腳)一直釘在地面，只要他左腳不離地就不算走步。球迷稱讚這是「甜瓜的最後一舞」，他的靈活腳步和平衡感令人驚異。

至於籃網球星哈登(James Harden)惡名昭彰的後撤步，裁判解釋過剛收球的人擁有「第零步」，第零步的時候不必指定軸心腳。哈登的「雙重後撤步」可以得逞應該是漏吹而不是真的合法，因為柯瑞親身實驗就被吹違例了。

(中時新聞網)