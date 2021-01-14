面對「雜牌軍」雷霆，就算「小皇帝」詹姆斯連兩天出賽，仍然贏得輕鬆寫意！詹皇14日單場飆進5顆三分球，貢獻全場最高26分，外加7助攻、6籃板，帶領湖人128比99橫掃地主雷霆，除拿下4連勝，湖人也成本季最快10勝球隊，續居西區龍頭。

儘管雷霆刻意排出小個先發陣容，甚至讓先發中鋒荷福德輪休，就是想用速度贏過湖人，可惜安東尼戴維斯一開賽就在內線肆虐，搭配替補上來的哈瑞爾，湖人輕鬆擴大領先差距，打到第3節，詹姆斯更用三分火力，擴大領先到30分以上。

除了詹姆斯連兩天出賽表現完全不像36歲老將，哈瑞爾也替補攻下21分，再次證明上季年度第六人實力，安東尼戴維斯只打25分鐘，就拿18分、7籃板，薛洛德14分、5助攻與5籃板，馬基夫莫里斯11分、7籃板，波普也有10分進帳。

季前就把主力出清的雷霆，本季早已宣告進入漫長的重建期，儘管目前5勝6敗戰績看來還算可以，接下來還須交出不少「學費」，躍居雷霆一哥的亞歷山大，今天拿下全隊最高17分，意外打到先發的菜鳥前鋒羅比，則有11分、9籃板。

(中時 )