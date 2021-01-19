桃園市議員詹江村19日晚間在個人臉書粉絲頁爆料，發文直指「恭賀王浩宇正式榮陞民進黨民調中心副主任」，還不忘標記「王浩宇記得感謝我喔」，對此詹江村表示，王過往的種種負面行徑，大多都是由他揭發，如今被罷免又有機會獲得新職務，當然要感謝他。

詹江村說，此消息是王浩宇父親的友人向他透露，「會不會見光死就不知道了」，他也笑稱，對於這項消息一點都不感到意外，因為民進黨選舉選輸的官都越做越大，被罷免的當然官也可以越做越大，民進黨這種套路沒有人會感到意外，而大家都知道政黨的民調中心數字都是假的，王浩宇最擅長的就是說假話，這工作對他而言再適合不過了。

王浩宇對此則回應，沒有聽說有這件事，這幾天以來太多奇怪的傳言不需要去理會，甚至還有人說他要去當中壢區長，但是他也沒有公務員資格根本就不可能，對這些奇怪的傳言都是一笑置之。他也表示，已向外界說過目前就是專心經營自己的除臭襪公司，公司也有很多事情等待他去處理，對於其他職務都沒有進一步的規畫。

(中時 )