王瞳與許仁杰劇中終於結婚。（民視提供）

王瞳與許仁杰劇中終於結婚。（民視提供）

王瞳為民視八點檔《多情城市》披婚紗嫁許仁杰，她笑說為戲穿太多次婚紗，變得太習慣了，且因拍戲比較需要時間，常常穿到後面都覺得裙襬又重又長，壓著她喘不過氣，才會到現在都還沒約老公艾成拍婚紗照，但如果兩人有時間說不定也會衝動去拍了留紀念，現階段就過好兩人的生活，專心工作。

王瞳跟許仁杰在《多情城市》是人人稱羨的模範情侶，兩人互相扶持成長，是觀眾敲碗一定要順利結婚的CP；由於近期疫情升溫，劇組為了防疫，直接把婚禮宴會廳的場景搬進攝影棚，讓幕前幕後工作人員都能夠安心拍戲。王瞳說，雖然經常為戲拍婚紗，但服裝造型師總是費盡心思為她找漂亮禮服，所以每一次都能有不同造型登場，自己也非常喜歡。

許仁杰說，在《多情城市》中前一段跟蘇晏霈的悲劇婚禮戲讓他有陰影，現在只要拿到腳本寫婚禮戲，就會自動腦補「一定會有人來攪局」。他說雖然前一晚照顧小孩很累，但在拍攝現場看到大家認真地拍戲，自己也會被前輩的演出震懾而感動不已。演活「曾成功」的他說，因為角色是特助，所以一開始戲服就是西裝登場，還好現在是冬天，不然夏天穿西裝套裝演戲，常常還沒收工衣服已全濕了。

(中時 )