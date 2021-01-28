高欣欣在民視八點檔《多情城市》飾演「雲嫂」，當年將自己的小孩「潘威廉」（張哲豪飾）與有錢人家小孩「曾成功」（許仁杰飾）調包，昨播出劇情，在曾成功婚禮上，潘威廉揭開當年「狸貓換太子」身世，曾成功的親生父親就是大反派「潘大慶」（游安順飾），讓曾成功和「許佑欣」（王瞳飾）的婚禮破局告吹，高欣欣更當場跪地磕頭道歉，希望取得原諒。

高欣欣劇中不斷跪地磕頭，聲淚俱下，還提早跟導演討論調場次，就為了讓自己情緒可以連貫，甚至為了真實演出角色的感受，她直接磕頭敲地板，一流的演技令全場震懾，雖然收工後額頭馬上腫一包，但也讓熱愛演戲的高欣欣直呼「非常過癮」；江俊翰直誇高欣欣果然是專業演員，不管是表情聲音及動作，都讓人一秒入戲，王瞳說這場完全不敢直視高欣欣，因為一聽到聲音她就在現場忍不住淚崩。

飾演反派的張哲豪也為角色抱屈，他透露「潘威廉」從小在「潘大慶」強勢的教育下都得不到愛，演出時張哲豪內心糾結複雜，每次對別人使壞前，內心總過意不去，還去捶牆壁、打自己，就為了流出真實眼淚，但他強調「這是很不好示範」。而他收工後常心情悶、不想說話，幸好劇組對他很好，常會安排搞笑的橋段讓他發揮，藉此放鬆一下糾結的心情。這場重頭戲也讓收視率飆高到5.76，全劇有近185萬人收看，高收視率也讓辛苦的幕前幕後工作人員一劑強心針。

《多情城市》高欣欣聲淚俱下，不斷磕頭道歉。（民視提供）

張哲豪劇中不斷使壞，讓他坦言收工會心情不好。（民視提供）

高欣欣跟游安順的精湛演出，讓所有人驚嘆不已。（民視提供）

(中時 )