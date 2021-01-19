NBA官方今天宣布東西區上周最佳球員，籃網頭號球星杜蘭特與拓荒者一哥利拉德分獲此殊榮，這是杜蘭特生涯第27次，高居史上第三，緊追在詹姆斯與布萊恩之後，這也是杜蘭特披上籃網戰袍第一次獲選單周最佳。

上周杜蘭特率領籃網取得3戰全勝佳績，3戰場均34.0分、5.3籃板、8.0助攻、1.3阻攻的數據，三分球投籃命中率高達60.0%。13日籃網完成18分逆轉擊敗金塊，杜蘭特34分、13助攻；14日杜蘭特在背靠背面對尼克時拿下26分、6助攻、2阻攻；17日對上魔術，杜蘭特貢獻本季個人新高42分、4籃板、5助攻、2阻攻、2抄截。

利拉德職業生涯第10次獲得單周最佳，追平「滑翔翼」崔斯勒，並列隊史第一。上周利拉德率隊取得3勝1敗戰績，場均有30.3分、5.3籃板、7.3助攻，罰球命中率100%。上周首戰暴龍，利拉德拿下23分、7籃板、5助攻；14日客戰打國王，40分、13助攻，沒有發生失誤，自1977-78賽季有官方統計以來，利拉德是第一個單場得到至少40分、13助攻且沒有發生失誤的球員。

(中時 )