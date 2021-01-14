由台新銀行長贊助支持的旅美高爾夫球女將錢珮芸，1月10日於日立慈善盃女子高爾夫菁英賽中，以打破日立盃賽史的低桿紀錄，低於標準14桿、總桿202桿成績封后，拿下冠軍獎盃並獲得250萬元的冠軍獎金，2021年一開賽即展現超強氣勢。

台新銀行表示，錢珮芸2020年12月自美返台後，接連在重要比賽中展現優異技巧，擊球成績均取得大幅度領先，連續在二場大型賽事中奪冠並打破多項紀錄，除信心更加穩定、擊球表現也更成熟了。

錢珮芸說，旅外選手常會遇到很多困難的時刻，特別感謝許多貴人協助，包括台新銀行多年一路相挺，是陪伴她堅持下來的好夥伴，因為有台新的支持，很多在美國、日本、台灣的球員能發光發亮，這次日立盃最終回合，看到數百名台新銀行的貴賓與夥伴在場打氣支持，心裡很感動與激勵。

台新銀行指出，該行十分認同錢珮芸認真努力的精神，這場大型賽事中高手雲集，能每一洞每一桿穩紮穩打、奪下冠軍是了不起的實力，期許她繼續發揮，為台灣爭取更多榮耀。

台新銀行強調，該行多年來推廣高球不遺餘力，持續贊助包括曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、吳佳晏等選手，2020年在國內外拿下9座職業冠軍獎盃，2021年首戰也傳出捷報，近期接連奪冠的好消息正是選手們日益茁壯的展現，未來將持續扮演選手們的堅強後盾，透過她們持續傳遞認真的精神。

(工商 )