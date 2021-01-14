近來美國國務卿蓬佩奧一系列挺台舉措引起極大爭議，包括宣佈常駐聯合國代表克拉夫特訪台以及解除美台交往禁令等，不僅招致北京強烈不滿，美國內部也有一些批評。美國學者分析稱，蓬佩奧解除美台交往禁令的時機引人質疑，算是美國對台政策轉變頂點，此舉將限制拜登政府處理美中台議題的操作空間，給美中關係製造麻煩，但拜登政府在應對北京時有會有更多籌碼。

《美國之音》指出，上周短短幾天內，美國國務院罕見地公開美台政治軍事對話、宣佈美常駐聯合國代表克拉夫特訪台以及解除美台官方接觸禁令，引起北京強烈譴責，官媒甚至指責蓬佩奧「喪心病狂」。

報導說，蓬佩奧在接受媒體訪時表示，美國應該持續以「一中」政策下與台灣互動，美國自己有立法對此做要求，但過去一直未按法律規定來做，而是對中國「卑躬屈膝」。連續的對台動作是要實現美國對所有地區各方的承諾，尤其是「一中」政策的部份。

報導說，雖然克拉夫特原定訪台的行程國務院叫停所有出訪計畫而取消，但蓬佩奧下台前對台灣的做法，仍招來美國內部質疑。美國史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立(Kharis Templeman)對此表示說，蓬佩奧解除美台交往禁令的宣佈「是過去4年來美國對台政策重大轉變的頂點。它最戲劇化，但我認為軍售常態化要更具有實質重要性。」

祁凱立表示，在此之前台灣的駐美代表已經可以直接進入美國務院大樓，解除官員交往限制是一個重大轉變，這是長期以來一系列對台政策轉變的頂點。而川普政府加大對台灣的支持，則是針對北京對台施壓的行動做出反應。蓬佩奧的作法在時間點上「有點可疑」，派克拉夫特訪台「更是毫無意義」，看來更像是「只為了要挑起麻煩」，這些事可能根本都沒有與拜登團隊討論過。

他認為，川普政府下台前的最後舉措，限制了拜登上台後處理美中及台海議題的操作空間。為新政府製造美中關係另一個複雜情況，拜登要逆轉這些做法必須付出政治代價。不過，蓬佩奧宣布的新措施也讓拜登在台灣議題上有更多對付北京的籌碼。如果北京要求恢復限制，拜登政府可能會要求中共停止派遣軍機進入台灣防空識別區，或是承認海峽中線效力，並停止引渡台灣公民到大陸接受司法審判等等。

報導還說，在廢除美台官員交往限制指導方針上，前美國白宮國安會中台蒙事務主任何瑞安(Ryan Hass)日前在演說中分析指出，拜登必須決定公開和私底下如何討論台海兩岸關係，因為中國官員將利用初期與拜登政府的官方交流來要求他們公開拒絕蓬佩奧的決定，「拜登團隊應該對那些要求回應說，只要北京採取更多行動來威脅或邊緣化台灣，華盛頓就會覺得有更多需要來擴大與台灣的交往並加大對台灣的公開支持。」

他表示，近來川普政府內部混亂，總統不再參與政策決定，蓬佩奧在任期只剩11天時直接宣佈重大政策，顯然沒有和他的繼任者協商，但將來拜登政府必須面對蓬佩奧的決定所帶來的後果。

(中時新聞網)