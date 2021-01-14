寒流輪番來襲，為抗寒暖身，鍋物料理市場大好，為搶商機，六福旅遊集團冷凍年菜商品於全通路開賣，貫串葷、素、川菜、台菜等風味的「蔬食佛跳牆」、「松茸蟲草黑羽雞湯」、「尊品佛跳牆」、「水煮牛麻辣鍋」4大特色鍋物狂銷熱賣，每逢低溫特報，當周鍋物銷量倍增，帶動目前年菜業績約達7成。

為擴大市占，六福旅遊集團再趁勢加碼推出「低溫雙饗限定組」，即日起至2月4日止，於六福美饌官網購買，以「蔬食佛跳牆」再搭配「老鴨粉絲煲」、「綜合港點」或、「魷魚螺肉蒜」等菜式3選1，即可享活動優惠價85折。

此外，消費者除透過六福美饌、MOMO、YAHOO、蝦皮購物、東森購物等電商通路購買外，還有新光三越、統一時代、遠百、微風、環球等實體通路進行預購，也可於SOGO百貨忠孝館、美福食集現場設立專區進行促銷，民眾試吃滿意就可立即買回家，享受美食不用等收件。

天氣冷，一鍋熱湯就能取暖保暖，六福旅遊集團特別規劃「低溫雙饗限定組」，首選為蔬食者量身打造的「蔬食佛跳牆」，內容選用有菇界之王稱呼的猴頭菇入料，還有杏鮑菇、雪白菇和香菇等各種菇類，再搭配芋頭、栗子、紅蘿蔔、白木耳等多種健康蔬食，加入桂枝、川芎、當歸等中藥材熬煮，以慢火熬煮出絕佳滋味，養氣又補身，也能自主再額外加入高纖低熱量的蒟蒻麵，超低卡又吃不胖最佳年菜選項，連愛美的人都會喜歡。

另一推薦抗寒美食為「老鴨粉絲煲」，取自上海經典名菜，使用台灣本土鴨肉，放入滷至入味的鴨胗及鴨腸，再以慢火煲煮出清甜的湯頭，湯底不油不膩，搭配鴨肉丸、油豆腐，料多實在，吸飽湯汁的冬粉增添口感。

除了喝湯，民眾也喜歡來上一杯小酒熱熱身子，必定要搭配「魷魚螺肉蒜」，為台式經典酒家菜，特選天然野生海螺和阿根廷乾魷魚，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇，以小火慢燉出甘甜氣味，即使飽到翻肚，還是能一口接一口吃到碗盤見底。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）

(工商 )