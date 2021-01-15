跨年後寒流接力來襲，冷到民眾措手不及，慘的是連暖暖包都買不到！業者分析，去年以來的疫情加上前幾年暖冬，是暖暖包嚴重缺貨的兩大因素，直言「生產線全開也來不及出貨，大概農曆年前都供不應求」。

跨年以來寒流一波比一波強，16日起的冷氣團雖不到寒流，也有強烈大陸冷氣團等級，低溫7度。繼去年口罩因新冠疫情被瘋搶，今年也有「必搶聖物」，就是暖暖包。

「魔王寒流」引爆冬季商品熱賣，怕冷的人砸重金添購禦寒衣物、暖暖包；不怕冷的要衝山賞雪，也要買毛帽、圍巾、暖暖包。需求突然暴增，導致這幾年因暖冬乏人問津的暖暖包，頓時奇貨可居、供不應求。

業者指出，暖暖包的最重要原料是鐵砂，台灣仰賴從日本、印度進口，但受疫情影響，原料進不來；直接買現成的？國人愛用品牌「小白兔」，同樣來自日本，更因封城無法出貨。

「市面上很多店家都在賣庫存，賣完就沒了」，業者認為，依目前產線進度，恐怕農曆年前都沒辦法滿足需求。再者，暖暖包保存期限至少4至5年，有了前幾年經驗，廠商根本不敢在今年夏天跟工廠下訂單，導致「現在要做也來不及」。

(中時新聞網)