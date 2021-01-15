54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

54工兵群看到蔡總統，唱了阿妹這首歌。曾薏蘋攝

蔡英文總統今到台南視導陸軍第八軍團54工兵群演練災害救援操演，並頒發加菜金；歡送總統時，官兵跟隨總統身後，高唱阿妹的歌「一想到你呀⋯⋯」並高舉雙手揮舞喊「總統我愛妳」，因為太過熱情，隨行媒體都嚇了一跳。

工兵團女兵還特別要求與蔡總統單獨合影，司儀則說，「我喊啾咪，你們比愛心，啾咪請看鏡頭」；女兵們也比出愛心手勢完成合影。

蔡英文總統今視導54工兵群，54工兵群平時任務為遂行作戰區各項應變制變、反恐應援等任務，並依令執行「新化災防分區」災防任務，在歷次「戰備任務訓練」及「災害防救」任務中，持續累積扎實的訓練成效及豐富的實務經驗，致力達成「平時能救災，戰時能作戰」的訓練目標。

第八軍團表示，鑒於近年全球暖化及氣候變遷，面對複合式災難，國軍秉持「救災視同作戰」及「超前部署、預置兵力、隨時防救」的原則，持續投入災害防救訓練整備。本次災害救援操演共計執行「給水站開設、障礙物清除、人員搜救、橋梁搶通」等4項科目演練，模擬災害發生後，工兵部隊發揮專業專長，迅速投入災區救援，協力地方政府讓民眾及早恢復家園。

第八軍團強調，「軍以戰為主」，國軍負有保國衛民職責，本部所屬部隊將「從嚴、從難、從實」，戮力建軍備戰，奠定部隊堅實戰力；同時，在「救災工作」上，秉持臨淵履薄、戒慎恐懼的謹慎積極態度，嚴密各項整備及措施，待命執行救災任務，時時以「多一分準備、多一分警覺」的信念，帶給國人「多一分安全、多一分保障」，不負國人的殷切期望與付託，成為捍衛國境南疆安全與人民幸福的後盾。

(中時 )