總獎金100萬美元（約2871萬台幣）的YONEX泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣羽球「一哥」周天成今天碰上世界排名第10的馬來西亞李梓嘉，以21比17、21比15取勝，搶下4強門票。

世界排名第2的周天成前兩輪分別擊敗泰國、印尼好手挺進8強，今天碰上大會第8種子、世界排名第10的馬來西亞男單「一哥」李梓嘉，雙方過去5次交手，「小天」以3 勝略占上風，且近期取得2連勝的狀態。

首局周天成較為慢熱，開局陷入2比5的落後，不過他緊咬分差，首局後段展開反撲，在15比17凍結住對手取分機會，自己連拿6分逆轉，先下一城。

次局前段雙方展開拉鋸，6平後周天成連下3分，更在比賽中段取得最大的15比9領先，還頻頻用大對角展開進攻，最終僅用43分鐘以直落二取勝。

4強賽小天將碰上香港好手伍家朗，爭奪決賽門票；過去周天成與伍家朗16度交手，取得10勝6敗對戰優勢，但近期卻是苦吞對戰2連敗。

(中時 )