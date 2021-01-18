昨天在YONEX泰國羽球公開賽女單決賽身體不適、影響發揮的世界球后戴資穎，無奈直落二飲恨西班牙前世界球后馬琳，無緣摘下冠軍，今天小戴透過Instagram公開原因，是因為過敏導致呼吸困難，輸球很不甘心，但只能擦乾眼淚面對下一個挑戰，也感謝球迷的加油與安慰。

戴資穎透露，知道自己的過敏原是什麼，但還是無法預期，因此這又是新的學習課題，「找不到是什麼原因引起的過敏...導致我呼吸困難。在練習中遇上都是小事，在比賽中遇上...又不想這麼輕易的放棄...才會硬是撐著打完...希望下次可以找到更好的解決方法（當然不要再遇到是最好）。」

小戴並寫道，「生氣自己怎麼連自己都顧不好」，她很希望能在正常發揮的情況下去應戰，也很想在追求贏的情況下，思考如何排除萬難把自己的狀況調整到最好，要求自己的心，也不會讓她允許對自己說沒關係。

今天休兵一天，明天起豐田泰國羽球公開賽繼續在泰國曼谷進行，對於選手們是另一個全新挑戰，戴資穎附上加油的表情符號，鼓勵道：「擦乾眼淚，又會是新的開始，加油！」

(中時 )