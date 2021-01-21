總獎金100美元、BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，第3天賽程中華隊選手由兩位男單好手周天成、王子維打頭陣，早一點開打的「羽球王子」王子維戰術發揮不錯，速度、節奏也掌握到位，21比13、21比11解決第7種子伍家朗，上演了「王子復仇記」，隨後周天成也21比19、21比16打退法國選手盧韋德斯，兩位寶島好手明天將於八強一較高下。

王子維繼上一站YONEX泰國羽球公開賽男單16強後，再度是第二輪碰上香港一哥伍家朗，首局開局落後的王子維靠著一波5比0攻勢超前，不過伍家朗相當難纏，這局前段雙方四度平手，王子維以11比8進入技術暫停休息，回來後靠著幾波好球維持領先，但其中一分王子維被對手得分後跌坐地上看著左手食指，從舉動、表情看起來是手指當下有受傷情況且有點疼痛，王子維申請場邊處理傷口，繼續應戰。

包紮好傷口後，王子維在首局尾聲連下5分，在握有9個局點的優勢下先下一城；第2局王子維再接再厲，中後段也越來越掌握節奏，持續增加分數、拉開分數差距，第1個賽末點就結束這場46分鐘對戰，直落二擊敗伍家朗，報了上回交手輸球的一箭之仇，收下生涯對戰第2勝。

而在隔壁球場奮戰的周天成，面對過去輸多贏少的法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez），首局天哥在落後劣勢下進入技術暫停休息，但他持續抵抗，中後段周天成把握機會超前比數，不過一直無法拉開差距，也在該局尾聲被盧韋德斯反超，兩人經過一番拉鋸，周天成21比19拿下。

一局在手讓周天成第2局發揮更加穩定，4比0先壓制對手氣勢，接下來一路保持領先，在48分鐘對抗後，周天成也順利告捷，將雙方生涯對戰追到3勝8敗。

稍晚世界球后戴資穎、男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也會接棒上陣。

(中時 )