一波波強烈寒流來襲，也帶動了暖商機，其中以暖暖包最受民眾青睞，造成全台大缺貨。一名網友分享，今早於美式賣場購物，門才大開就一群人衝進去，造成一旁的商品整個崩塌，現場一片混亂，這時她才發現原來大家都在瘋搶暖暖包，誇張場面令在場的所有人直呼「是有這麼冷嗎？」

原PO今（15）日於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》表示，今早9點50分左右抵達好市多賣場，門市才剛開門營業，就有大批民眾衝進去，原PO表示她還來不及知道發生什麼事，就看到一旁的商品貨架整個崩塌，也有民眾搶到鞋子都掉了，甚至有人被壓倒，現場一片混亂。

民眾瘋搶暖暖包，造成賣場內商品崩塌。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

原PO這時才發現，大家都在瘋搶一箱箱的暖暖包，從進門到搶購不到1分鐘的時間，貨架上的暖暖包被一掃而空，許多人的購物車中更是一次抱走3至4盒，原PO觀察後發現，搶購的民眾通常都是雙人組，一人搶購、一人放購物車，甚至有一家人買逾40盒，令她忍不住好奇問「為何要買這麼多？」對方則回應「因為家裡小孩多，親戚也有小孩啊！」

有民眾1分鐘搶購40盒暖暖包，令不少網友看了直搖頭。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

誇張的畫面曝光後，不少網友看傻眼，直呼「這就是台灣最美的風景」，並表示這到底有什麼好囤貨的，且天氣也沒真的冷到須要這麼多的暖暖包，更有人質疑「那位買40盒以上的，請問別人家小孩都不需要嗎？」

(中時新聞網)