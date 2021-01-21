為搶攻春節假期的購物商機，木棉花在新光三越台中店自今（21）日起至2/16舉辦「muse動漫淘樂園 動漫迎新春」動漫展覽活動，準備了熱作新品88折、熱門單品下殺5折起、6款破盤價新春福袋、展場單筆消費滿2,000元現折200元等優惠，首日開放即湧入大批動畫迷搶購限量動漫商品，預期可吸引超過15萬人次參觀購物！

木棉花商品推出新品88折優惠，其中推薦1月28日至2月3日特價品項，「鬼滅之刃」炎柱潮流T-Shirt、「進擊的巨人」雙面翻轉抱枕、「Hunter」郵差包及「夏目友人帳」木質筆筒螢幕架，實用又熱銷的商品，均以5折的破盤低價回饋給喜愛動漫的粉絲。

不只如此，展場更有限定六款熱作新春大禮包，「鬼滅之刃」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、「JOJO的奇妙冒險」、「夏目友人帳特別上映版-喚石與可疑訪客」、「請問您今天要來點兔子嗎？」與「刀劍神域」價值破千的豐富商品組合狂降５折起，均一價680元，展場單筆消費滿2,000元直接現折200元的機會！

台中動漫淘樂園共有5個動漫場景，超多展區要滿足粉絲的拍照慾，引爆動漫打卡潮！其中作品有「鬼滅之刃」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、「夏目友人帳特別篇」、「請問您今天要來點兔子嗎？」與「催眠麥克風」。

「鬼滅之刃」兄妹羈絆形象牆、還有「催眠麥克風」暗黑街頭塗鴉風，人氣角色絢麗的RAP BATTLE舞台即將開始；接著是「夏目友人帳特別上映版-喚石與可疑訪客」電影主題打卡區，最後是「關於我轉生變成史萊姆這檔事」中式喜氣洋洋迎新春場景，以及「請問您今天要來點兔子嗎？」情人節咖啡廳，超符合節慶的拍照區，打卡超吸睛！

(工商 )