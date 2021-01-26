全台最大即時外送平台foodpanda今（26）日分享台中人外送訂餐的獨特觀察，發現台中人早餐獨愛「炒麵」、手搖飲首選為「奶茶」，且台中人於2020年訂購 foodpanda的年度訂單總量為全台第2名，僅次於排名第1的新北市。

台中2020年訂單總量更較2019年成長近3倍，一舉超越台北市的龐大訂單需求，顯示台中外送需求潛力無窮，不負美食之都的盛名！

foodpanda揭曉台中年度「訂單王」 經典連鎖店於台中稱霸 早餐獨愛「炒麵」foodpanda 插旗台中9年以來，積極攜手在地特色名店、巷弄美食及各式生鮮雜貨店家共拓即時外送商機，以滿足台中廣大消費者的各式生活需求。

台中人展現「吃貨」實力，訂單量名列 foodpanda平台 2020年度第二！ foodpanda 公布2020年台中年度熱門美食排行前5名，分別為麥當勞、八方雲集、 50 嵐、弘爺漢堡及三媽臭臭鍋，可見經典連鎖店為台中人外送美食的首選。

而台中特色名店亦榜上有名，如有正宗台中炒麵及豬血湯的「姊妹炒麵二店」、米其林推薦「台客燒肉粥」、嶺東學生最愛的「偉哥鹽酥雞」、超夯平價鍋物「六扇門」及人氣飲品「新井茶」等，多元的餐點種類，展現台中人對在地美食的強烈外送需求。

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