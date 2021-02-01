牛年燈會雖停辦，台中看守所推出花燈展出，圖為收容人的花燈作品。（台中看守所提供／陳淑芬台中傳真）

因應新冠肺炎疫情緊繃，法務部矯正署暫緩辦理今年度收容人春節面對面懇親活動，台中看守所暖心舉辦「愛在雲端」家庭支持活動，幫收容人拍攝向家人賀年的照片或影片，上傳到雲端硬碟讓家屬能即時收到最暖心祝福。

「老婆我愛妳，要等我回家喔」收容人阿鴻對著鏡頭大聲說出，對家人滿滿的愛。阿鴻說，春節懇親活動因疫情取消，真的很可惜，很感謝所方暖心辦理「愛在雲端」的活動，讓他有機會跟老婆與小女兒表達思念。

收容人在拍攝過程，大聲說出對家人真摯的思念與祝福，所方也提供大愛心或按讚等相框道具，讓收容人大方表達自己心意。所方拍攝後即時將影像上傳於雲端平台，提供家屬最即時的數位科技服務。

台中看守所所長蘇慶榮表示，今年雖因疫情嚴竣而暫緩辦理春節面對面懇親，但為紓解收容人思親情緒，增進家庭關係，特別加強辦理「收容人電話懇親活動」，延長收容人講電話時間，同時透過「愛在雲端」家庭支持活動，讓收容人與家屬在雲端分享彼此的愛與關懷。

牛年燈會雖停辦，台中看守所以收容人製作花燈，推出花燈展出，並舉辦春節環境佈置比賽，讓收容人感受溫馨的節慶氛圍。

(中時 )