台中市大甲區中正紀念館建物老舊，每逢大雨館內漏水，部分設備受損不堪使用，1日舉行整修工程開工典禮。市長盧秀燕指出，中正紀念館為區域型展演館舍，年底完工後，將提供舒適的環境給甲安埔地區民眾使用。

盧秀燕表示，中正紀念館建物使用40年，屋頂外牆滲水、內部璧癌嚴重，且相關機電、消防設施也有公共安全疑慮，急需進行整修，透過本次廳舍改善與設備提升，讓中正紀念館重生，將提供海線民眾豐富的文化饗宴，再造大甲藝文風華。

大甲區中正紀念館進行整修，市長盧秀燕1日出席開工典禮。（陳淑娥攝）

民政局長吳世瑋指出，本次場館整修重點將保留原先建築外形特色，加強建築立面與外部整體氛圍營造，並置換已老舊機電相關設備。

大甲區長顏金源說明，中正紀念館於2019年與2020年分別向文化部提出整修經費申請，但未獲核准，感謝市議員全力支持，使工程得以順利進行。

民政局表示，中正紀念館整修工程總經費5600萬元，市府文化局編列第1期整修經費2500萬元，由大甲區公所負責工程招標與執行，整修項目包括建築內部空間、機電、空調與消防等設備，預計年底前完工；另第2期整修工程經費3100萬元，將由民間基金會支應，進行外部景觀與建築立面的整體整修。

(中時 )