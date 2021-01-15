高雄一名男大生去年8月在路上與大貨車發生擦撞，造成全身多處骨折、睪丸破裂和包皮撕裂傷等，事後進行左側睪丸切除手術，他擔心影響生育能力、憤而提告該貨車司機；但醫院稱在另一側睪丸正常下，不一定造成不孕或是嚴重生殖功能減損，法院認為未達重傷害程度，且車禍雙方都有責任，判該司機徒刑3月、緩刑3年，須賠償對方30萬。

判決書指出，該大貨車駕駛去年8月14日下午1點許，行經大寮區鳳林二路一帶時，與騎乘機車的洪姓男大生發生擦撞，洪男送醫後被診斷雙側遠端橈骨骨折、左手大拇指及左大腳趾骨折、骨盆骨折、睪丸破裂及包皮撕裂傷等，隔天即進行「左側睪丸切除手術」，洪男事後得知左側睪丸遭切除，擔心影響生育功能，向對方提告過失重傷害罪。

法院審理時，曾函詢洪男手術的醫院，而方回復表示睪丸切除手術唯不可逆損傷，可能影響生育能力，但在另一側睪丸正常狀況下，不一定會造成不孕或是嚴重減損生殖功能；法官對此認為，目前沒有證據能證明會造成洪男不孕等，並未達到重傷害程度。

此外，車禍鑑定顯示，該大貨車為支線道車，應禮讓幹道車先行，但未注意，而洪男也未注意前車狀況，因此雙方都有肇事責任。法官審理後認為，該司機事發當下便向警方坦承犯行，符合自首條件，且主動想與洪男達成和解，可見犯後態度尚可，最後依過失傷害判該司機3個月徒刑，緩刑3年，另須賠償洪男30萬元。

(中時新聞網)